Украинская биатлонистка в драматической борьбе завоевала серебро в суперспринте на этапе Кубка IBU

Украинская биатлонистка в драматической борьбе завоевала серебро в суперспринте на этапе Кубка IBU

От золотой награды Ирину Петренко отделило меньше секунды.

Украинская биатлонистка Ирина Петренко завоевала серебряную медаль в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене.

Гонка состояла из квалификации и финала, куда отобрались 30 участниц. В финал женского суперспринта пробились три украинки - Анна Кривонос, Анастасия Рассказова и Ирина Петренко.

В итоге Петренко с одним неточным выстрелом финишировала второй, меньше секунды проиграв в борьбе за "золото" итальянке Линде Цингерле. Замкнула топ-3 россиянка Анастасия Шевченко.

Другие две украинки, Анна Кривонос и Анастасия Рассказова, заняли 14-е и 28-е места соответственно.

1. Линда Цингерле (Италия, 0+0+2+0) 23:23.4

2. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+0) +0.8

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0+1+1) +1.4

...

14. Анна Кривонос (Украина, 0+0+1+1) +40.9

28. Анастасия Рассказова (Украина, 2+1+3+0) +2:37.0

Добавим, что второй этап Кубка мира по биатлону продлится со 2-го по 5 декабря в шведском Эстерсунде. Дебютный этап нового сезона также прошел в Эстерсунде. По его итогам, лучшим результатом среди украинских биатлонистов является 17-е место Валентины Семеренко в индивидуальной гонке.

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