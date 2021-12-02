Украинская биатлонистка заехала в топ-20 в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Украинская биатлонистка заехала в топ-20 в спринте на Кубке мира в Эстерсунде

Юлия Джима показала лучший результат среди украинок.

В четверг, 2 декабря, в шведском Эстерсунде стартовал второй этап Кубка мира по биатлону-2021/22. Первыми на дистанцию в спринтерской гонке вышли женщины.

Победу одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер, идеально отработавшая на огневых рубежах. Шведка Эльвира Эберг с двумя промахами стала второй, а топ-3 с одним неточным выстрелом замкнула белоруска Анна Сола.

Украину в спринте представляли Елена Билосюк, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко и Дарья Блашко.

Лучший результат среди "сине-желтых" показала Джима - 19-е место. Она стала единственной украинкой, попавшей в зачетную зону. В гонку преследования, кроме Джимы, также пробились Дарья Блашко и Валентина Семеренко.

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0) 19:30.2

2. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1)+12.5

3. Анна Сола (Беларусь, 0+1) +14.4

...

19. Юлия Джима (Украина, 0+1)+59.6

49. Дарья Блашко (Украина 0+1) +1:50.7

60. Валентина Семеренко (Украина, 0+1) +2:04.9

66. Елена Билосюк (Украина, 0+2) +2:18.6

77. Вита Семеренко (Украина, 1+0) +2:31.9

Сегодня в 17:30 состоится мужская спринтерская гонка. Там нашу страну представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

3 декабря биатлонисты получат выходной, а 4-го и 5 декабря посоревнуются в эстафетах и гонках преследования.

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