Украинская биатлонистка завоевала еще одну медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Сборная Украины завоевала еще одну медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) 2023 года, который проходит в Италии. Биатлонистка Александра Меркушина стала бронзовой призеркой в индивидуальной гонке.

Уже на первой стрельбе Меркушина сделала два неточных выстрела, после чего по разу промахнулась на двух следующих огневых рубежах. На последней стрельбе Александра сумела закрыть все мишени и в итоге заняла третье место.

Выиграла гонку немка Юлия Таннгаймер, "серебро" взяла француженка Вольдия Жальмас Полин.

Еще две украинки Татьяна Тарасюк и Валерия Шейгас финишировали на 18-м и 37-м местах соответственно.

Для Меркушиной "бронза" в индивидуальной гонке – вторая медаль на ЕЮОФ-2023. Ранее она завоевала "золото" в спринте, которое стало для Украины первой наградой высшей пробы на этих соревнованиях.

Александра Меркушина приносит Украине третью медаль ЕЮОФ-2023!



Украинская биатлонистка завоевала бронзу в индивидуальной гонке на 10 км, получив таким образом уже свою вторую и третью для нашей сборной медаль на Фестивале.



Оргкомитет ЕЮОФ-2023 pic.twitter.com/FnYIKvWvsU — НОК Украины (@OlympicUA) January 26, 2023

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