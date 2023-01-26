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Украинская биатлонистка завоевала еще одну медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
741
Время на прочтение
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Украинская биатлонистка завоевала еще одну медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Александра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Александра Меркушина добавила к "золоту" спринта "бронзу" в индивидуальной гонке.

Сборная Украины завоевала еще одну медаль зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) 2023 года, который проходит в Италии. Биатлонистка Александра Меркушина стала бронзовой призеркой в индивидуальной гонке.

Уже на первой стрельбе Меркушина сделала два неточных выстрела, после чего по разу промахнулась на двух следующих огневых рубежах. На последней стрельбе Александра сумела закрыть все мишени и в итоге заняла третье место.

Выиграла гонку немка Юлия Таннгаймер, "серебро" взяла француженка Вольдия Жальмас Полин.

Еще две украинки Татьяна Тарасюк и Валерия Шейгас финишировали на 18-м и 37-м местах соответственно.

Для Меркушиной "бронза" в индивидуальной гонке – вторая медаль на ЕЮОФ-2023. Ранее она завоевала "золото" в спринте, которое стало для Украины первой наградой высшей пробы на этих соревнованиях.

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Дата публикации
Просмотры
741
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