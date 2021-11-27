Украинская биатлонистка завоевала вторую подряд медаль на этапе Кубка IBU

Дарья Блашко выиграла "бронзу" в спринтерской гонке.

Украинка Дарья Блашко завоевала бронзовую медаль в женском спринте на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Наша 25-летняя соотечественница показала третий результат по итогам гонки, на обоих огневых рубежах она отработала безошибочно.

Интересно, что "бронзу" Блашко пришлось разделить с еще одной биатлонисткой, показавшей аналогичное время - швейцаркой Ирэне Кадуриш. Победительницей гонки стала Франциска Хильдебранд из Германии, а "серебро" взяла француженка Каролин Коломбо.

Второй лучший результат среди украинок показала Ольга Абрамова - 9-е место. Анна Кривонос показала 24-й результат.

Отметим, что для украинской сборной это вторая медаль на Кубке IBU. Ранее Блашко выиграла "бронзу" в первой спринтерской гонке, состоявшейся 25 ноября.

Кубок IBU.. Первый этап, Идре (Швеция). Женский спринт

1. Франциска Хильдебранд (Германия, 0+0) 20:45.0

2. Каролин Коломбо (Франция, 0+1)+17.8

3. Ирэне Кадуриш (Швейцария, 0+1) +35.3

3. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +35.3

...

9. Ольга Абрамова (Украина, 0+0) +44.0

24. Анна Кривонос (Украина, 0+0) +1:30.1

50. Надежда Белкина (Украина, 2+0) +2:10.7

58. Анастасия Рассказова (Украина, 0+0) +2:31.9

Напомним, Кубок мира по биатлону-2021/22 стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Вашему вниманию полный календарь и расписание всех гонок.