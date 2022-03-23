Украинская борчиха из-за войны оставила свою квартиру в Ирпене, которую получила за "бронзу" на Олимпиаде-2020

Украинская борчиха из-за войны оставила свою квартиру в Ирпене, которую получила за "бронзу" на Олимпиаде-2020

Коляденко была вынуждена эвакуироваться из-за обстрелов оккупантами.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Ирина Коляденко была вынуждена покинуть свой дом в Ирпене из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами.

Об этом борчиха рассказала в Instagram.

"Я была в Ирпене до последнего, не могла так просто покинуть свой дом. Но меня заставили российские орки, ракеты, танки.

Но я верю в наших ребят: ВСУ, территориальная оборона, врачи, волонтеры и все люди, которые оставались защищать наш город и нашу Украину.

Я знаю, что мы вернемся в наш родной Ирпень, где будет тихо. А инфраструктуру отстроим. Слава Украине!", – написала Коляденко.

Напомним, что 23-летняя спортсменка выиграла награду в весовой категории до 62 кг. За эту олимпийскую медаль власти Ирпеня подарили ей квартиру.

Девушка же решила отдать ее своему тренеру, потому что заявила, что в ее достижении именно его заслуга. В результате мэр Ирпеня подарил Ирине еще одну квартиру, которую она оставила себе и в которой проживала.

Однако из-за вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины и постоянных обстрелов города спортсменка была вынуждена покинуть свой дом и отправиться в более безопасное место.

Отметим, что в активе Ирины также серебро ЧМ-2019, бронза чемпионата Европы-2020 и золото ЧЕ-2021.

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