Украинская чемпионка мира и Европы по тяжелой атлетике сдала положительный тест на допинг

Теперь нашу страну могут лишить квот в тяжелой атлетике на Олимпиаду-2024.

Украинская тяжелоатлетка Алина Марущак сдала положительный тест на допинг.

Об этом сообщает издание Inside the Games.

В пробе Марущака от 10 марта обнаружили запрещенный препарат гидрохлоротиазид. Федерацию тяжелой атлетики Украины сообщили о временном отстранении спортсменки в начале апреля.

Проваленный тест Марущак стал уже третьим случаем нарушений антидопинговых правил украинской командой в отчетный предолимпийский период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года. В декабре 2022 года украинцев Руслана Кожакина и Богдана Тараненко отстранили из-за найденного в их пробах запрещенного вещества триметазидина.

В настоящее время рассмотрение всех трех дел продолжается. Если во всех трех случаях спортсменам присудят четырехлетний "бан", то, согласно правилам лицензирования, сборную Украины лишат всех квот в тяжелой атлетике на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Марущак является чемпионкой Европы и мира 2021 года в весовой категории до 81 кг. Алина попала в заявку сборной Украины на недавней ЧЕ-2023 в Ереване, однако участия в турнире не принимала.

Напомним, на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике сборная Украины завоевала 21 медаль (6 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых), из них восемь наград "сине-желтые" выиграли в двоеборье, в том числе две золотые.

Лучшие результаты среди украинок на континентальном первенстве в Ереване показали Камила Конотоп (вес до 59 кг) и Ирина Деха (вес до 81 кг), которые стали абсолютными чемпионками Европы.

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