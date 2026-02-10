- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская дуэль в Дохе: Свитолина победила Ястремскую
Элина вышла в третий раунд престижных соревнований.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).
Во втором раунде соревнований Свитолина победила свою соотечественницу Даяну Ястремскую (№42 WTA) со счетом 6:1, 6:4.
Отметим, что Свитолина получила седьмой номер посева и пропустила первый круг турнира в Дохе, а Ястремская стартовала победой над испанкой Кристиной Букшей (№56 WTA) со счетом 6:4, 4:6, 7:6.
В 1/8 финала соперницей Элины станет победительница матча между американкой Эммой Наварро и "нейтральной" россиянкой Анной Калинской.
Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.
Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.