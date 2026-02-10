ТСН в социальных сетях

Украинская дуэль в Дохе: Свитолина победила Ястремскую

Элина вышла в третий раунд престижных соревнований.

Максим Приходько
Элина Свитолина

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде соревнований Свитолина победила свою соотечественницу Даяну Ястремскую (№42 WTA) со счетом 6:1, 6:4.

Отметим, что Свитолина получила седьмой номер посева и пропустила первый круг турнира в Дохе, а Ястремская стартовала победой над испанкой Кристиной Букшей (№56 WTA) со счетом 6:4, 4:6, 7:6.

В 1/8 финала соперницей Элины станет победительница матча между американкой Эммой Наварро и "нейтральной" россиянкой Анной Калинской.

Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.

