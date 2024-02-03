Украинская дуэль в Италии: "Дженоа" Малиновского разделила очки с "Эмполи" Коваленко (видео)

Оба украинца приняли участие в поединке, но на поле не пересекались.

"Дженоа" Руслана Малиновского сыграла вничью против "Эмполи" Виктора Коваленко в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А. Украинское дерби завершилось со счетом 0:0 .

Несмотря на приличное количество ударов по воротам (15 против 10 в пользу "Эмполи"), ни одной из команд забить так и не удалось. По ожидаемым голам почти равенство – 0,47 на 0,56 в пользу "Дженоа".

Доигрывали поединок "грифоны" в меньшинстве – на 90+2-й минуте вторую желтую карточку заработал Конни Де Винтер.

Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и был заменен в перерыве. Вероятно, Руслан получил повреждение. Коваленко начал матч на скамейке для запасных и появился на 71-й минуте. Так что на поле украинцы так и не пересеклись.

Обзор матча "Эмполи" – "Дженоа"

После этого матча "Эмполи" (18 очков) продолжает идти в зоне вылета на предпоследней, 19-й позиции Серии А. "Дженоа" (29 баллов) занимает 11-е место.

В следующем туре команда Коваленко 9 февраля на выезде сыграет с "Салернитаной", а клуб Малиновского 11 февраля примет "Аталанту".

Напомним, на этой неделе Малиновский стал полноценным игроком "Дженоа". Генуэзский клуб выкупил контракт 30-летнего украинца у французского "Марселя".

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