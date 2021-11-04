Украинская дуэль в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" с Зинченко разгромил "Брюгге" Соболя (видео)

Оба украинца выходили в этом матче, но на поле не пересекались.

"Манчестер Сити" на домашней арене разбил "Брюгге" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов - 4:1 .

В первом тайме команды обменялись голами: Фил Фоден вывел "горожан" вперед на 15-й минуте, но уже через две минуты автогол Джона Стоунза помог бельгийцам выровнять ситуацию.

Во второй половине встречи подопечные Пепа Гвардиолы отлично справились с поставленной задачей и устроили сопернику разгром. Сначала на 54-й минуте забил Рияд Марез.

На 72-й минуте Рахим Стерлинг укрепил преимущество "небесно-голубых".

А в компенсированное время Габриэл Жезус поставил точку в противостоянии.

Отметим, что украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь вышел в стартовом составе команды и был заменен на 72-й минуте. А вот защитник "Сити" Александр Зинченко начал игру в запасе, но вышел на поле на заключительные 10 минут основного времени.

В параллельном матче этой группы "РБ Лейпциг" и ПСЖ разошлись боевой ничьей - 2:2 . Лео Месси не участвовал в игре из-за травмы.

. Лео Месси не участвовал в игре из-за травмы. После четырех туров "Сити" возглавляет квартет с 9 баллами. У парижан 8 очков и вторая ступень. "Брюгге" (4) - на третьем месте. "Быки" идут последними с одним набранным пунктом.

В следующем туре "горожане" сыграют с ПСЖ, а "Брюгге" будет противостоять "РБ Лейпцигу".

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