Украинская дзюдоистка сменила спортивное гражданство: какое государство будет представлять
Бронзовая призерка ЧМ-2022 в дальнейшем будет выступать за сборную ОАЭ.
Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко официально сменила спортивное гражданство.
В комментарии Tribuna.com она подтвердила, что в дальнейшем будет выступать за сборную ОАЭ.
Причины такого решения Литвиненко не сообщила. Повлиять на него мог бойкот сборной Украины по дзюдо международных соревнований из-за возвращения на них белорусских спортсменов под государственным флагом.
21-летняя Литвиненко – бронзовая призерка чемпионата мира 2022 года, также она выигрывала чемпионат Европы среди кадетов, юниорский ЧЕ и Европейский юношеский олимпийский фестиваль.
Ранее за другие страны начали выступать украинские дзюдоисты Илария и Игорь Цурканы (за Словению – прим.) и Алексей Болдырев (за Польшу – прим.).
Также сообщалось, что серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун официально сменил украинское гражданство на хорватское.