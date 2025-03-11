Украинская дзюдоистка выборола дебютное "золото" на Гран-при в Австрии

Всего "сине-желтые" завоевали три медали на турнире серии Гран-при в Линце.

Украинка Юлия Курченко триумфовала на турнире мировой серии Гран-при по дзюдо в австрийском Линце.

Наша спортсменка завоевала "золото" в весовой категории до 78 кг. На пути к своей награде она победила четырех соперниц, в том числе в финале иппоном одолела бронзовую призерку ЧМ-2024, британку Эмму Рид.

Для Юлии это дебютная в карьере золотая медаль на уровне Гран-при. Также это ее первая победа на международных соревнованиях с марта 2024 года, когда она выборола "золото" на турнире серии Grand Slam в грузинском Тбилиси.

Всего на Гран-при в Линце украинские дзюдоисты завоевали три награды. Две "бронзы" в мужских соревнованиях "сине-желтым" принесли Антон Савицкий и Евгений Балевский в весе до и более 100 кг соответственно.

Следующие соревнования Мирового тура IJF состоятся 21-23 марта, когда этап Grand Slam примет Тбилиси. На уровне Гран-при в 2025 году состоятся еще два турнира в Португалии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении.

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