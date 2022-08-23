Украинская экс-чемпионка мира – о позиции Ломаченко: такого не может быть, чтобы у него были не проукраинские взгляды

Так, Шатерникова рассказала о позиции боксера, а также о свободе слова в Украине.

Об этом эксчемпионка мира рассказала в интервью "Трибуне".

"Я не скажу, что я его прямо защищала. Такое бывает, что мое мнение не совпадает с мнением других людей. Это же абсолютно нормально, когда у нас есть разные видения ситуации. Я просто более подробно узнала, где все это время находился Василий Ломаченко, каким делом он занимался, в какой казарме он находился, какую проверку проходил, чтобы быть именно в тех войсках.

Когда возник вопрос, что Василий готов продолжать свою спортивную карьеру и хочет продолжать приносить спортивную славу для Украины, оформить выезд за границу вообще не вопрос. Но другая ситуация, когда ты находишься в военной части. Вы должны получить разрешение именно от высшего руководства, от Министерства Обороны. Соответственно, Лига профессионального бокса и я лично готовили кучу писем на выезд Василия. Я знаю ситуацию очень подробно.

У меня не складываются никак в голове те пазлы, что люди считают Ломаченко коллаборантом. Он проходил кучу собеседований и проверок. Такого не может быть, чтобы у него были не проукраинские взгляды. Он всегда искренне любил Украину. Это шло еще с любительского бокса, когда он выходил на ринг с маленьким флажком Украины и дарил его сопернику.

Это было не обязательно, это элемент выхода в ринг, который придумал сам Василий. Тогда еще не было никакой войны, никто даже не мог подумать об этом, но для Ломаченко было важно показывать символ своего государства.

У меня есть эта информация, дала этой информации публичность. А дальше воспринимайте как хотите. Я понимаю, что мое мнение может не совпадать с мнением большинства, но мы тем и отличаемся от рашки, что можем говорить свою позицию. Для одного коллеги я когда-то приводила пример. Если мне позвонит Владимир Александрович Зеленский и мое мнение не будет совпадать с его, я об этом открыто скажу ему. И не буду после этого в черных списках, не останусь без работы, меня не уволят из его фонда, где я сейчас и работаю. Это нормально, когда есть разные мнения", — сказала Шатерникова.

Отметим, что Ломаченко с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского. Добавим, что Василий уже покинул территориальную оборону, где находился с начала войны с российскими оккупантами, и прибыл в США для подготовки к следующему бою.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ранее рассказывалось о том, что названы точная дата следующего боя Ломаченко.

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