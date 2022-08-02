Украинская экс-чемпионка мира по боксу встала на защиту Ломаченко: Василий – военнослужащий ВСУ, который служит народу Украины

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины и бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова выразила поддержку в адрес Василия Ломаченко.

Так, Шатерникова резко ответила критикам бывшего чемпиона мира в легком весе, обвиняющих боксера в отсутствии патриотизма.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице Facebook.

Экс-спортсменка сообщила о том, что представитель легкого веса с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации вступил в ряды ВСУ. Она добавила, что точно знает, где служит Ломаченко, однако не стала называть конкретных данных.

"На все информационные несуразные упреки и нездоровые фантазии по поводу Легенды мирового бокса и спорта в целом, украинца, которым увлекается весь мир, Василия Ломаченко сообщаю без эмоций и имея достоверные данные и факты.

Василий Ломаченко – военнослужащий Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабной войны, все это время старательно выполняет приказы своего командира и, как это было всегда, служит Украинскому народу и Украине.

Какие войска, номер воинской части и т.п. – у меня есть вся информация, но давать ее не ко времени и, соответственно, совсем неуместно сейчас. Слава ВСУ! Слава Украине!", — подчеркнула Шатерникова.

Отметим, что Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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