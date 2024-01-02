Украинская экс-футболистка вместе с матерью погибла в результате российского обстрела Киева

Виктория Котлярова и ее мама стали жертвами ракетного удара окупантов по столице Украины 29 декабря.

В результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил).

Трагическую новость сообщает страница Женский футбол Украины УАФ в Facebook.

Виктории было 27 лет. Вместе с ней погибла и ее мать Людмила.

"29 декабря в столице в результате вражеского обстрела рашистов вместе с матерью Людмилой погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Виктория выступала за "Спартак" (Чернигов), "Атекс" (Киев) и "Ятрань" (Умань). Ей было 27... Вечная память...", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного обстрела во Львове погиб бывший игрок сборной Украины по баскетболу Виктор Кобзистый.

Также стало известно, что на войне с российскими захватчиками погиб юный украинский фехтовальщик Федор Епифанов.

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