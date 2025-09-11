- Дата публикации
Украинская фридайверка с рекордом завоевала "золото" чемпионата мира-2025
Наталья Жаркова триумфовала на планетарном первенстве в Греции.
Украинка Наталья Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира-2025 по фридайвингу в дисциплине CWT – ныряние с постоянным весом в ластах.
На планетарном первенстве, которое проходит в греческом городе Митикас с 9 по 17 сентября, Жаркова победила, установив новый национальный рекорд Украины.
Глубина рекордного погружения составляет 113 метров – это чуть больше высоты здания Министерства инфраструктуры Украины.
В борьбе за золотую медаль Наталья опередила ближайшую соперницу – итальянку Алессию Зеккини – на четыре метра.
Еще одна украинка – Екатерина Садурская – объявила глубину больше 100 метров. Однако ей не удалось достичь заявленной отметки в 105 метров – она развернулась на глубине 102 м и получила четыре метра штрафа. Итоговый результат Екатерины составил 98 м – четвертое место.
В пятницу, 12 сентября, обе украинки – Жаркова и Садурская – будут бороться за награды в свободном погружении (FIM).