Украинская фридайверка с рекордом завоевала "золото" чемпионата мира-2025

Наталья Жаркова / Laura Mommichi

Украинка Наталья Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира-2025 по фридайвингу в дисциплине CWT – ныряние с постоянным весом в ластах.

На планетарном первенстве, которое проходит в греческом городе Митикас с 9 по 17 сентября, Жаркова победила, установив новый национальный рекорд Украины.

Глубина рекордного погружения составляет 113 метров – это чуть больше высоты здания Министерства инфраструктуры Украины.

В борьбе за золотую медаль Наталья опередила ближайшую соперницу – итальянку Алессию Зеккини – на четыре метра.

Еще одна украинка – Екатерина Садурская – объявила глубину больше 100 метров. Однако ей не удалось достичь заявленной отметки в 105 метров – она развернулась на глубине 102 м и получила четыре метра штрафа. Итоговый результат Екатерины составил 98 м – четвертое место.

В пятницу, 12 сентября, обе украинки – Жаркова и Садурская – будут бороться за награды в свободном погружении (FIM).