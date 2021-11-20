Украинская футболистка забила лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)

Ольга Овдийчук помогла харьковскому клубу одержать историческую победу.

Нападающая харьковского "Жилстроя-1" Ольга Овдийчук признана авторкой лучшего гола недели в женской Лиге чемпионов.

27-летняя футболистка отметилась очень красивым мячом в матче 4-го тура престижнейшего еврокубка против исландского "Брейдаблика".

Получив передачу со своей половины поля, Ольга опередила соперницу и из-за пределов штрафной в падении отправила игровой снаряд в ворота.

Гол Овдийчук позволил харьковскому клубу сделать счет 2:0 и "всухую" обыграть "Брейдаблик". Эта победа стала для "Жилстроя-1" первой в истории на групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Обзор матча:

После четырех туров "Жилстрой-1" с четырьмя очками занимает третье место в группе, где кроме "Брейдаблика" также выступают "Реал" и ПСЖ.

В четвертьфинал выходят две лучшие команды группы.

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