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Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками страны-оккупанта (фото)

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Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками страны-оккупанта (фото)

фото — twitter.com/FX_choreo

15-летняя украинка продемонстрировала принципиальную гражданскую позицию.

Украинская гимнастка Даниэлла Батрона категорически отказалась подниматься на пьедестал почета вместе с российскими спортсменками после "бронзы" на этапе Кубка мира в Катаре.

15-летняя украинка стала третьей в соревнованиях на разновысоких брусьях. Первое и второе места заняли спортсменки из Российской Федерации, чья армия продолжает убивать украинское население по приказу президента Владимира Путина.

Батрона решила еще раз обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине и отказалась получать свою награду рядом с российскими гимнастками. Даниэлла решила подняться на пьедестал отдельно от них.

Эти соревнования стали последними для представителей России и Беларуси. Начиная со следующего этапа, они будут отстранены из-за вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст с символом оккупантов на форме проиграл украинцу на престижном турнире в Катаре.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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