Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками страны-оккупанта (фото)

15-летняя украинка продемонстрировала принципиальную гражданскую позицию.
Украинская гимнастка Даниэлла Батрона категорически отказалась подниматься на пьедестал почета вместе с российскими спортсменками после "бронзы" на этапе Кубка мира в Катаре.
15-летняя украинка стала третьей в соревнованиях на разновысоких брусьях. Первое и второе места заняли спортсменки из Российской Федерации, чья армия продолжает убивать украинское население по приказу президента Владимира Путина.
Батрона решила еще раз обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине и отказалась получать свою награду рядом с российскими гимнастками. Даниэлла решила подняться на пьедестал отдельно от них.
The UB pódium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the 2 Russians ! Thank you FIG, для Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP— FX Choreo ♀️✨ (@FX_choreo) 4 марта 2022
Эти соревнования стали последними для представителей России и Беларуси. Начиная со следующего этапа, они будут отстранены из-за вторжения РФ в Украину.
Ранее сообщалось, что российский гимнаст с символом оккупантов на форме проиграл украинцу на престижном турнире в Катаре.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.