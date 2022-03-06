Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками страны-оккупанта (фото)

Украинская гимнастка отказалась подняться на пьедестал вместе со спортсменками страны-оккупанта (фото)

15-летняя украинка продемонстрировала принципиальную гражданскую позицию.

Украинская гимнастка Даниэлла Батрона категорически отказалась подниматься на пьедестал почета вместе с российскими спортсменками после "бронзы" на этапе Кубка мира в Катаре.

15-летняя украинка стала третьей в соревнованиях на разновысоких брусьях. Первое и второе места заняли спортсменки из Российской Федерации, чья армия продолжает убивать украинское население по приказу президента Владимира Путина.

Батрона решила еще раз обратить внимание мирового сообщества на войну в Украине и отказалась получать свою награду рядом с российскими гимнастками. Даниэлла решила подняться на пьедестал отдельно от них.

The UB pódium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the 2 Russians ! Thank you FIG, для Daniela and Ukraine pic.twitter.com/ON3arVZosP — FX Choreo ‍♀️✨ (@FX_choreo) 4 марта 2022

Эти соревнования стали последними для представителей России и Беларуси. Начиная со следующего этапа, они будут отстранены из-за вторжения РФ в Украину.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст с символом оккупантов на форме проиграл украинцу на престижном турнире в Катаре.