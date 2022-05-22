Украинская каноистка завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира в Чехии

Украинская каноистка завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира в Чехии

Украинские гребцы продолжают успешно выступать на этапе Кубка мира в чешском Рачице.

После триумфа в первый день финальных заплывов Людмила Лузан принесла Украине еще одну награду высшего достоинства. На этот раз украинка победила в соревнованиях каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 500 метров.

Об этом сообщает пресс- служба Федерации каноэ Украины.

Еще одно "золото" в соревнованиях байдарок-двоек завоевали Олег Кухарик и Игорь Трунов.

Серебряной медалью отличились супруги Андрей Рыбачок и Анастасия Четверикова в каноэ-двойке.

Сейчас в активе украинской сборной шесть медалей: три "золота", два "серебра" и одна "бронза".

Напомним, что украинская сборная завоевала 17 медалей и заняла в командном зачете первое место на международном турнире по вольной борьбе Первулеска-Йорга.

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