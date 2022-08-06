Украинская каноистка завоевала "золото" чемпионата мира по гребле

Украинцы завоевали три награды чемпионата мира-2022 по гребле на байдарках и каноэ, который продолжается в Канаде.

Украинка Людмила Лузан стала победительницей в спринте на 1000 м в каноэ-одиночке чемпионата мира-2022.

Лузан преодолела дистанцию в 4:47.90. Серебряным и бронзовым призерками стали чилийка Маилльярд (4:50.02) и немка Анника Лоске (4:51.46) соответственно.

Также Лузан завоевала награду в паре с Анастасией Четвериковой. Украинки стали серебряными призерами на 500-метровке в каноэ-двойке.

Еще одну медаль сборной Украины в Галифаксе принесла мужская байдарка-четверка. Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин заняли третье место на дистанции 500 метров.

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук рассказал, что пропустит на чемпионате Европы по плаванию соревнования на открытой воде.

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