Украинская каратистка-красотка рассказала, ради чего прошлась бы голой по городу (видео)

Спортсменка отгуляла девичник.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга рассказала, ради чего она бы решилась пройти обнаженной по улицах города. На соответствующий вопрос звездная спортсменка ответила во время своего девичника.

"Мой девичник начинается с конкурсов. В общем, мне нужно ответить на вопрос: "За что бы я прошлась голая по центру города?" За золотую медаль Олимпийских игр - мой ответ", - сказала Анжелика в ролике, который она опубликовала в сторис Instagram.

Помимо успехов на татами Анжелика может похвастаться активной жизнью в Instagram. В соцсети на нее подписано 118 тысяч человек. С ними каратистка-красотка периодически делится пикантными кадрами, демонстрируя прелести своей фигуры.

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/anzhelika_terliuga

instagram.com/likusya.01

В рамках олимпийского турнира Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла лишь в финале.

Анжелика - также трехкратная чемпионка Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Терлюга снялась в стильной фотосессии.

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