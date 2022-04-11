Украинская каратистка Терлюга завоевала "золото" командного чемпионата Франции

Одесситка благодарна французам за поддержку, которые они выразили в связи с войной в Украине.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла командный чемпионат Франции.

30-летняя уроженка Одессы стала чемпионкой в составе клуба Karate Sarcelles. В финале команда украинка встречалась с Samouraï 2000 и одержала победу.

После своего триумфа украинская спортсменка опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила Францию за теплый прием и поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

"Хочу поблагодарить мою команду и тренера Даниэля де Барроса. Вы дали мне возможность продолжить мою подготовку и очень хорошую возможность потренироваться. Каждый человек в Karate Sarcelles такой гостеприимный. Все пытались помочь и поддержать.

Было очень приятно вчера бороться с девушками за наше "золото" в команде на чемпионате Франции, и я была счастлива снова отдать свой огонь на татами. Здесь, во французской федерации, существует возможность пригласить одного легионера в команду и я являюсь частью Karate Sarcelles с 2018 года. Мне во второй раз в жизни удалось выиграть "золото" со своим клубом. Спасибо, что вы дали мне такую возможность.

Все французы с Украиной. Меня здесь очень поддержали и все шокированы ситуацией. Спасибо Франции за большое сердце. Мне нужно продолжить тренировки, чтобы подготовиться к следующему турниру в Португалии. Мое сердце с семьей и Украиной. Я не могу дождаться момента, когда приеду домой. Скучаю", - написала Терлюга у себя в Instagram.

Ранее сообщалось, что украинские боксеры завоевали четыре медали на престижном турнире в Хельсинки.

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