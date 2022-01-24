Украинская каратистка Терлюга завоевала "золото" на престижном турнире в Париже

Украинская каратистка Терлюга завоевала "золото" на престижном турнире в Париже

Всего в копилке "сине-желтых" четыре медали.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио, украинская каратистка Анжелика Терлюга одержала победу на престижных соревнованиях Paris Open.

29-летняя Терлюга выиграла золотую награду в весовой категории до 55 килограммов. В финальной схватке украинка одолела француженку Тиллу Леваше (2:1).

Примечательно, что Терлюга стала единственной спортсменкой не из Франции, завоевавшей медаль высшей пробы.

"Золото. Мой сезон-2022 начался потрясающе. Продолжаю усердно работать для достижения своих целей", - прокомментировала Анжелика успех на странице в Instagram.

В целом украинцы завершили соревнования в Париже с четырьмя наградами. Юлия Палашевская завоевала "серебро" в весовой категории до 50 кг. Бронзовые медали добыли Анита Серегина (до 61 кг) и Олег Пащенко (до 75 кг).

В общем зачете украинские каратисты разместились на втором месте. Первую строчку заняли хозяева турнира - команда Франции (31 медаль).

На олимпийском турнире в Токио Терлюга провела шесть поединков. Украинка одержала три победы, два боя свела к ничьей и проиграла только в финале.

Также Анжелика - трехкратная чемпионка Европы по карате.

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