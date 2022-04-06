Украинская легкоатлетка-депутат требует от власти сделать все, чтобы выгнать Россию из международного спорта

Украинская легкоатлетка-депутат требует от власти сделать все, чтобы выгнать Россию из международного спорта

Саладуха считает, что НОК Украины и профильное министерство должны более четко выражать свои позиции.

Украинская легкоатлетка и депутат Верховной Рады Ольга Саладуха подвергла критике Национальный олимпийский комитет страны и Министерство молодежи и спорта за отсутствие четкой жесткой позиции в отношении российских спортсменов, чья страна развязала масштабную войну против Украины.

"В первые недели войны России против Украины мировое спортивное сообщество нанесло агрессору мощный удар. Были введены "убийственные" санкции за исключением спортсменов России и Беларуси с престижных международных соревнований, что в значительной степени изолировало спорт этих стран.

Украина благодарна каждому, кто говорил, влиял, доказывал и лоббировал такие решительные действия. Вместе мы сделали очень многое, но можем еще больше. Особенно после всех зверств, которые россияне совершили на оккупированной Киевщине.

Министр спорта Польши Камил Бортничук публично призвал Международный олимпийский комитет и все спортивные федерации исключить из своего состава россия до окончания войны в Украине и компенсации ею нанесенного ущерба.

К сожалению, эта правильная и своевременная инициатива не вышла от НОК Украины и Министерства молодежи и спорта Украины, которые должны быть в авангарде борьбы с агрессором.

Но никогда не поздно подключиться и через все доступные каналы коммуникации донести ее до руководства международным олимпийским движением. Нужно честно сказать, что она не встретит единодушной поддержки. Но в нашей силе настаивать, доказывать свою правоту, демонстрировать факты военных преступлений россиян в Украине. То, что делает агрессор несовместимым со спортивными принципами. Убийцам, палачам и садистам не место в международном спорте.

И мы добьемся своего.

Но для начала нужна четкая позиция украинских чиновников, занимающихся спортом. Польша многое сделала для Украины, но она не сможет за нас выступать инициатором окончательного изгнания России из мирового спортивного сообщества. Это должны делать мы сами, а спортсмены разных стран мира нас обязательно поддержат, как это было уже неоднократно.

Спорт без России, спорт без крови, спорт без насилия – такой наш лозунг сегодня и мы от него не отступимся», – написала Саладуха.

Напомним, что украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Станислав Горуна высказался о полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины.

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