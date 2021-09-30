Украинская легкоатлетка-красавица сверкнула идеальной фигурой: наслаждается отдыхом после скандала на Олимпиаде

Украинская легкоатлетка-красавица сверкнула идеальной фигурой: наслаждается отдыхом после скандала на Олимпиаде

Спортсменка набирается сил перед новыми стартами.

Украинская легкоатлетка Марина Килипко, попавшая в громкий скандал на Олимпийских играх-2020 в Токио из-за отсутствия в столице Японии ее тренера, засветила идеальную фигуру во время отдыха.

Прыгунья с шестом поделилась в сторис Instagram кадрами, на которых она позировала перед камерой в стильном желтом купальнике.

instagram.com/maryna_kylypko

instagram.com/maryna_kylypko

Заценить шикарные формы 25-летней легкоатлетки можно и на других снимках:

instagram.com/maryna_kylypko

instagram.com/maryna_kylypko

instagram.com/maryna_kylypko

instagram.com/maryna_kylypko

instagram.com/maryna_kylypko

instagram.com/maryna_kylypko

На Олимпиаде в Токио Килипко стала 5-й, хотя, как призналась, что с тренером могла бы выступить лучше.

Марине принадлежит национальный рекорд в прыжках с шестом - 4,70 метра.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, борец Жан Беленюк выяснил новые детали скандала с Килипко на Олимпиаде.

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