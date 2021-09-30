Украинская легкоатлетка-красавица сверкнула идеальной фигурой: наслаждается отдыхом после скандала на Олимпиаде

Спортсменка набирается сил перед новыми стартами.
Украинская легкоатлетка Марина Килипко, попавшая в громкий скандал на Олимпийских играх-2020 в Токио из-за отсутствия в столице Японии ее тренера, засветила идеальную фигуру во время отдыха.
Прыгунья с шестом поделилась в сторис Instagram кадрами, на которых она позировала перед камерой в стильном желтом купальнике.
Заценить шикарные формы 25-летней легкоатлетки можно и на других снимках:
- На Олимпиаде в Токио Килипко стала 5-й, хотя, как призналась, что с тренером могла бы выступить лучше.
- Марине принадлежит национальный рекорд в прыжках с шестом - 4,70 метра.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, борец Жан Беленюк выяснил новые детали скандала с Килипко на Олимпиаде.