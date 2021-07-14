Украинская легкоатлетка-красавица выиграла "золото" на престижных соревнованиях перед Олимпиадой-2020

Украинская легкоатлетка-красавица выиграла "золото" на престижных соревнованиях перед Олимпиадой-2020

Бех-Романчук впервые в сезоне победила на этапе Бриллиантовой лиги.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук победила на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

В решающей попытке 25-летняя олимпийская надежда нашей страны прыгнула на 6,67 метра.

Этого хватило, чтобы обойти в борьбе за золотую награду действующую чемпионку мира немку Малайко Михамбо (6,65 метра). Третьей стала испанка Фатима Дьяме - (6,46 метра).

Для Бех-Романчук эта победа стала первой на этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне. Ранее она выигрывала бронзовые медали во Флоренции и Стокгольме.

Отметим, что теперь Бриллиантовая лига берет перерыв, а Марина в составе сборной Украины отправится на Олимпийские игры-2020 в Токио, где рассчитывает побороться за самые высокие награды.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук сверкнула идеальными формами в купальнике.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

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