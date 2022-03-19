Украинская легкоатлетка - о готовности защищать родину: Лучше умрем, чем будем жевать сопляки

Украинская легкоатлетка - о готовности защищать родину: Лучше умрем, чем будем жевать сопляки

Анна Плотицына решительно настроена защищать свою страну.

Украинская легкоатлетка Анна Плотицына высказала свою патриотическую позицию по поводу войны с Российской Федерацией.

Бегунка поблагодарила украинскую армию и подчеркнула, что украинцы должны поддержать друг друга, чтобы вместе защитить свою землю от российских оккупантов.

"Мы все такие: лучше умрем, но будем защищать Украину, чем смотреть и жевать сопляки. Спасибо украинскому народу, что мы такие есть. Сейчас уже неважно ничего кроме нашей поддержки друг другу, кроме мировой поддержки.

Мы должны просыпаться с этим, молиться Богу. Победа будет за нами. Спасибо украинской армии. Спасибо, что не отступили и так долго и мужественно стоите и защищаете нашу страну", - сказала Плотицына в интервью ФЛАУ.

Сейчас Плотицына защищает честь Украины на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Анна отобралась в полуфинал в беге на 60 метров с барьерами.

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