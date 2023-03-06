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Украинская легкоатлетка посвятила медаль чемпионата Европы своей маме, которую убили российские оккупанты

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Украинская легкоатлетка посвятила медаль чемпионата Европы своей маме, которую убили российские оккупанты

Екатерина Табашник / Фото: Associated Press

Мать Екатерины Табашник погибла в результате ракетного удара РФ по Харькову.

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник прокомментировала завоевание "бронзы" на чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в помещении, который завершился в Стамбуле (Турция).

Медаль континентального первенства 28-летняя спортсменка посвятила своей маме, погибшей в результате ракетного удара России по жилому дому в Харькове, который был совершен утром 18 августа 2022 года.

"Знаете, я радуюсь, что у меня есть медаль. Но понимаю, что это не тот результат. Очень надеялась, что будет три медали, потому что три украинки в финале. И у меня была надежда, что будут все на подиуме, а кто на каком месте – как бог даст. Но, к сожалению, только две медали. Я же только на одно место поднялась выше – это мой труд. Понимаю, что надо работать дальше, еще больше. Как-то нет эмоций? Я еще не понимаю, что это произошло.

Мы защищаем честь нашей страны, наш флаг. Знаете, в голове только флешбеки: то, что происходит дома, что у нас война. И только это. Сказать, что радость на 100% – не могу сказать. Ибо все это внутри – только боль. И это, пожалуй, единственное, что побуждает работать и защищать нашу страну. Наши воины защищают на фронте, а мы – на спортивном фронте. Пока у нас есть такая возможность, мы это делаем.

Конечно, хочу посвятить медаль. Я думаю, что... Думаю, мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом", – сказала Табашник в интервью Суспильне Спорт.

На Евро-2023 по легкой атлетике в помещении сборная Украины завоевала четыре медали: одно "золото", одно "серебро" и две "бронзы".

В женских прыжках в высоту Ярослава Магучих завоевала золото, а Екатерина Табашник – "бронзу". В мужских прыжках в высоту Андрей Проценко выиграл "серебро". Также Роман Кокошко стал бронзовым призером в толкании ядра.

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Дата публикации
Просмотры
621
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