Украинская легкоатлетка произвела фурор на трибунах внешним видом во время Мультиспортивного Евро-2022: видео

Украинская метательница молота Ирина Климец вызвала настоящий восторг у болельщиков на трибунах во время Мультиспортивного Чемпионата Европы-2022, который продолжается в Мюнхене.

27-летняя уроженка Волынщины вышла во время традиционного представления спортсменов на выступление в национальном украинском образе – на голове был желто-синий венок, а в волосы были вплетены ленты такого же цвета.

Увидев это, весь стадион начал аплодировать Климец. Как следствие, спортсменка была приятно удивлена таким теплым приветствием и помахала зрителям в ответ.

Вашему вниманию видео с этим эпизодом.

Кроме эффектного появления, Климец еще довольно достойно выступила. Несмотря на то, что легкоатлетка осталась без медалей и заняла шестое место, она установила рекорд Украины. Климец бросила снаряд на 68,18м.

Как следствие, этот результат стал лучшим в истории выступлений украинок в финалах чемпионатов Европы по метанию молота. Предыдущий рекорд принадлежал Ирине Секачевой и держался с 2006 года.

"Я довольна местом прежде всего, хочется как всегда выше, хочется медали. Но шестая, я очень рада, что попала в финал. Как я говорила, чудо произошло. Смогла улучшить свои метры, 69 метров, шестое место — на данный момент я довольна, хорошее место, финалистка… На прошлом Евро я была 11-й в финале, на этот раз – шестая, в следующем нужно уже медаль, высочайшего достоинства (смеется).

Вы слышали, как нас приветствовали, как меня поддерживали? Очень много фотографий со мной делали. Крутая атмосфера, крутой стадион. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает, писали смс. Мы стараемся прославлять нас, прославлять Украину, показывать, что мы украинцы – самые сильные, несмотря ни на что. И будем доказывать", — цитирует слова Климец "Суспільне Спорт".

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