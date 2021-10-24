Украинская легкоатлетка восхитила жарким снимком в бикини: звездный муж признался ей в любви

Украинская легкоатлетка восхитила жарким снимком в бикини: звездный муж признался ей в любви

Марина Бех-Романчук не хочет прощаться с летом.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая ранее поразила поклонников роскошным бюстом, продолжает удивлять своим прекрасным телом.

26-летняя прыгунья в длину опубликовала горячее фото в белом бикини.

"Я люблю зиму, но только несколько дней в году, и тогда когда на лыжах. Поэтому хочу назад в лето или туда, где до сих пор тепло", - написала спортсменка под снимком.

instagram.com/marynabekh

"Люблю", - прокомментировал фото красавицы ее муж, двукратный призер Олимпийских игр-2020 в Токио пловец Михаил Романчук, который отказался ехать на Чемпионат Европы в Россию.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й.

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Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук соблазнительно распласталась перед камерой в купальнике

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

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