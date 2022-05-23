Украинская легкоатлетка выиграла "серебро" в прыжках в высоту с шестом на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка выиграла "серебро" в прыжках в высоту с шестом на турнире в Италии

Яна Гладийчук завоевала для Украины медаль в секторе прыжков с шестом на турнире серии Continental Tour в итальянском Гроссето.

29-летняя украинская прыгунья с шестом выиграла серебряную награду, взяв высоту 4,47 м. На этих же соревнованиях в Италии победу в прыжках в высоту одержала украинка Ирина Геращенко.

В секторе прыжков с шестом Гладийчук показала второй результат. Она уступила только норвежке Лене Ретциус, которой покорилась планка в 4,52 м.

"Бронза" досталась итальянке Элизе Молинароло, которая смогла взять высоту 4.42 м.

Отметим, что на этих соревнованиях Гладийчук остановилась в шаге от личного рекорда. Свой лучший результат в карьере на открытом воздухе украинка установила в прошлом году на турнире в Сербии - 4.50 м.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинские байдарочники завоевали "золото" на Кубке мира по гребле в Чехии.

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