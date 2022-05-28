Украинская легкоатлетка выиграла турнир в Германии и обратилась с месседжем касательно войны против России

Украинская легкоатлетка выиграла турнир в Германии и обратилась с месседжем касательно войны против России

Украинка Яна Гладийчук завоевала "золото" в секторе прыжков с шестом на соревнованиях в немецком Реклингаузене.

29-летняя украинская прыгунья с шестом, которая недавно стала серебряной призеркой турнира в итальянском Гроссето, в этот раз стала лучшей на соревнованиях в Германии.

Гладийчук стала единственной, кому покорилась высота 4.30 метра. Она на десять сантиметров превзошла результат обладательницы "серебра" Кэролайн Бонд Голм из Дании. Замкнула тройку призерок шведка Микаэла Мейер.

Для украинки это первая с 2020 года победа на турнирах, проходящих на открытом воздухе.. В последний раз она становилась победительницей чемпионата балканских стран в Румынии - тогда Яна совершила прыжок на 4.40 метра.

После завершения соревнований Гладийчук обратилась к мировому сообществу, призвав активнее помогать Украине бороться с российскими захватчиками.

"Пожалуйста, помните, Украина нуждается в большей поддержке", - цитирует слова легкоатлетки немецкое издание Marler Zeitung.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

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