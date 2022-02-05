Украинская лыжница финишировала с окровавленным лицом на Олимпиаде-2022: видео

Она могла упасть, однако точная причина до сих пор неизвестна.

Весьма неудачно начались зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине для украинской лыжницы – Виктории Олех.

Кроме не слишком удачного результата (60 место, прим.), 28-летняя спортсменка добралась до финиша с окровавленным лицом.

Во время завершения гонки у украинки было видно, что кровью оказался загрязненным и комбинезон. Комментаторы затруднились назвать причины такой ситуации, предположив, что, возможно, Олех где-то упала на дистанции. В то же время они отметили, что никаких инцидентов во время гонки в эфире не было показано.

К вашему вниманию финиш Олех.

Добавим, что "золото" в лыжной гонке (женский скиатлон) выиграла норвежка Тереза Йохауг. Она официально стала первой олимпийской чемпионкой зимней Олимпиады-2022. Лучший результат среди украинок показала Марина Анцибор. Она заняла 56 место.

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