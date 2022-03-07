Украинская лыжница выиграла "золото" Паралимпийских игр-2022

Это уже четвертая медаль высшего достоинства для "сине-желтых" на соревнованиях.

Сборная Украины продолжает ярко выступать на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

Так, в третий соревновательный день копилка "сине-желтых" пополнилась "золотом" лыжницы — Оксаны Шишковой. 30-летняя уроженка Харькова стала победительницей лыжной гонки для людей с нарушением зрения на 15 км.

Отметим, что для Шишковой это второе "золото" на текущих Играх. Раньше она выиграла биатлонную гонку, а теперь триумфовала в лыжах. Шишкова показала время 51,09 минуты. Еще одна украинка Наталья Ткаченко финишировала на пятом месте.

Шишкова опередила ближайшую соперницу из Германии почти одну минуту. "Серебро" как раз добыла Линн Казмайер. Интересно, что Шишкова была на пьедестале сразу с двумя представительницами Германии. Тройку призерок замкнула Леони Вальтер.

После этой победы Украина имеет в своем активе восемь медалей — четыре "золота", три "серебра" и одну "бронзу". Это позволяет занимать второе место в общем командном зачете. Первым идет Китай;

До этого все медали украинцами были добыты в парабиатлоне.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в зимних Паралимпийских Играх в Пекине из-за вторжения в Украину.