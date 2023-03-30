Украинская молния: Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ

Михаил очутился на втором месте по скорости среди всех футболистов чемпионата Англии.

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков английской Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает статистический портал Squawka.

В своем дебютном матче за "пенсионеров" против "Ливерпуля" 22-летний украинец развил скорость до 36,63 км/ч. На тот момент Михаил установил скоростной рекорд нынешнего сезона элитного английского дивизиона.

С тех пор превзойти показатель Мудрика удалось лишь нападающему "Ноттингем Форрест" Бреннану Джонсону, который разогнался до 36,7 км/ч. Это новый рекорд сезона АПЛ-2022/23.

Символическая сборная самых быстрых футболистов АПЛ сезона-2022/23

Вратарь: Гэвин Базуну ("Саутгемптон") 32,62 км/ч

Правый защитник: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) 35,76 км/ч

Центральный защитник: Кристофер Айер ("Брентфорд") 35,53 км/ч

Центральный защитник: Тайрон Миннс ("Астон Вилла") 34,98 км/ч

Левый защитник: Киран Тирни ("Арсенал") 35,99 км/ч

Центральный полузащитник: Матеуш Нуньеш ("Вулверхэмптон") 36,32 км/ч

Центральный полузащитник: Денис Закария ("Челси") 36,09 км/ч

Правый полузащитник: Аарон Гордон (Ньюкасл) 36,61 км/ч

Левый полузащитник: Михаил Мудрик ("Челси") 36,63 км/ч

Нападающий: Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") 36,53 км/ч

Нападающий: Бреннан Джонсон ("Ноттенем Форест") 36,7 км/ч

Fastest player перемещено на скорость 36.7km/h. — Squawka (@Squawka) 30 марта 2023

В этом сезоне на счету Мудрика семь матчей за "Челси" во всех турнирах (шесть в АПЛ и один в Лиге чемпионов), одна результативная передача.

Сейчас лондонцы занимают 10-е место в таблице АПЛ, имея 38 очков после 27 матчей. Следующий матч команда Грэма Поттера проведет 1 апреля в чемпионате Англии против "Астон Виллы".

В четвертьфинале Лиги чемпионов "синие" будут противостоять действующему триумфатору турнира – мадридскому "Реалу". Игры состоятся 12 и 18 апреля.

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