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Украинская молния: суперталант "Шахтера" установил рекорд группового этапа Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
667
Время на прочтение
1 мин
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Украинская молния: суперталант "Шахтера" установил рекорд группового этапа Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер

Михаил Мудрик развил самую высокую скорость среди всех игроков турнира.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик стал автором рекордного достижения в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23.

21-летний украинский футболист возглавил десятку самых быстрых игроков текущего розыгрыша главного клубного евротурнира. Мудрик смог разогнаться до 36,6 км/ч.

Единственным, кто также показал столь высокую скорость, стал вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле. Топ-3 замыкает хавбек "Милана" Рафаэль Леау – 36,5 км/ч.

Десятку самых быстрых футболистов группового этапа Лиги чемпионов опубликовала пресс-служба турнира в своем Twitter.

Напомним, в нынешнем сезоне ЛЧ Мудрик забил три гола и сделал два ассиста. "Шахтер" занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком". Весной дончане посоревнуются в 1/16 финала Лиги Европы.

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Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
667
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