Украинская молния: суперталант "Шахтера" установил рекорд группового этапа Лиги чемпионов

Михаил Мудрик развил самую высокую скорость среди всех игроков турнира.
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик стал автором рекордного достижения в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2022/23.
21-летний украинский футболист возглавил десятку самых быстрых игроков текущего розыгрыша главного клубного евротурнира. Мудрик смог разогнаться до 36,6 км/ч.
Единственным, кто также показал столь высокую скорость, стал вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле. Топ-3 замыкает хавбек "Милана" Рафаэль Леау – 36,5 км/ч.
Десятку самых быстрых футболистов группового этапа Лиги чемпионов опубликовала пресс-служба турнира в своем Twitter.
Fastest players (km/h) это время #UCL pic.twitter.com/EWR6YI8uDD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2022
Напомним, в нынешнем сезоне ЛЧ Мудрик забил три гола и сделал два ассиста. "Шахтер" занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком". Весной дончане посоревнуются в 1/16 финала Лиги Европы.
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