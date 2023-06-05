Украинская "молодежка" объявила состав на тренировочный сбор перед Евро-2023

Руслан Ротань определился со списком футболистов, которые будут готовиться к континетальному первенству.

Стал известен состав молодежной сборной Украины (U-21) на учебно-тренировочный сбор в Австрии перед финальным турниром чемпионата Европы 2023 года.

Главный тренер "молодежки" Руслан Ротань вызвал в лагерь "сине-желтых" 25 игроков. Еще семь футболистов попали в резервный список.

Как отмечается на официальном сайте УАФ, в официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, которых вызвали на июньский сбор взрослой национальной команды.

Состав молодежной сборной Украины для участия в сборе перед Евро-2023

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Александр Сапутин ("Заря" Луганск).

Защитники: Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба – "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия), Ростислав Лях ("Рух" Львов).

Полузащитники: Максим Брагару, Даниил Алефиренко (оба – "Черноморец" Одесса), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (все – "Шахтер" Донецк), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Владимир Бражко ("Заря" Луганск) ), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба – "Александрия"), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба – "Днепр-1" Днепр), Алексей Кащук ("Сабах" Баку, Азербайджан).

Нападающие: Богдан Вьюник ("Грацер" Грац, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Владислав Рыбак ("Днепр-1" Днепр), Данил Скорко ("Александрия"), Антон Боль, Максим Дячук (оба – "Динамо" Киев), Марко Сапуга ("Рух" Львов), Максим Хлань ("Заря" "Луганск), Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан).

Тренировочный сбор команда Ротаня начнет 7 июня, а 16 июня проведет контрольный матч с молодежной сборной Ирландии.

Финальный турнир Евро-2023 (U-21) состоится с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. На групповом этапе соперниками "сине-желтых" будут Испания, Румыния и Хорватия.

Все матчи группы В, куда по результатам жеребьевки попала наша "молодежка", состоятся в Бухаресте.

Расписание матчей сборной Украины (U-21) на Евро-2023

21 июня, 19:00: Украина – Хорватия

24 июня, 19:00: Румыния – Украина

27 июня, 21:45: Испания – Украина

Всего на будущем молодежном континентальном первенстве сыграют 16 национальных команд, которые разделены на 4 группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Напомним, в плей-офф отбора на Евро-2023 команда Ротаня одержала победу над сверстниками из Словакии.

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