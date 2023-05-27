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Украинская мультимедалистка Олимпиады-2020 завоевала "золото" на этапе Кубка мира по гребле

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Украинская мультимедалистка Олимпиады-2020 завоевала "золото" на этапе Кубка мира по гребле

Украинская гребля Людмила Лузан/фото — facebook.com/rus.canoe

Людмила Лузан стала лучшей на дистанции 200 метров.

Двукратная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Людмила Лузан завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по гребле на каноэ, который стартовал в польском городе Познань.

26-летняя украинка победила на дистанции 200 метров с результатом 47,65 секунды.

В борьбе за "золото" Лузан обошла двух китаянок – обладательницу серебряной награды Венцзюнь Лин (47,98) и бронзовую призерку Чанвен Шуай (48,31).

Добавим, что Лузан – серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года, двукратная чемпионка Европы, многократная призерка чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что в конце апреля Лузан снялась с Кубка Украины по гребле из-за ракетного удара по Умани. Спортсменка находилась недалеко от дома, в который попала российская ракета.

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Дата публикации
Просмотры
142
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