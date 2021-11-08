Украинская NAVI сенсационно победила в Major-турнире по CS:GO в Стокгольме, заработав $1 млн

Снайпер Александр "s1mple" Костылев стал MVP PGL Major Stockhoml 2021 года по версии HLTV.
Украинская NAVI в воскресенье, 7 ноября, стала чемпионом турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, обыграв в финале команду G2 со счетом 2:0.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Отмечается, что наши киберспортсмены s1mple, B1t с россиянами electronic, Boombl4 и Perfecto стали первой командой в истории CS:GO, которая выиграла мейджор без поражения. За победу они одержали миллион долларов.
Матч прошел в формате best-of-3. Маппул финала: Ancient, Nuke и Mirage. Пик G2 Ancient забрали NAVI со счетом 16:11, а пик NAVI Nuke украинская команда взяла во втором овертайме со счетом 22:19.
За финалом турнира в пике следили рекордные более 2,5 млн зрителей. Заметим, что для NAVI эта победа стала первой в истории: раньше команда трижды проиграла в решающих матчах.
Тем временем снайпер NAVI Александр "s1mple" Костылев стал MVP PGL Major Stockhoml 2021 по версии HLTV, совершив в гранд-финале 72 убийства за 41 смерть.
Итоговый рейтинг Костылева составил 1,49. Для киберспортсмена это уже шестая медаль MVP в этом году и семнадцатая за всю карьеру.
"Я сдержал свое слово, я выиграл мейджор с лучшим клубом в мире и с лучшими людьми, с которыми я когда-либо играл. Спасибо за вашу поддержку, это лучшее, что случалось со мной", — указал Александр в своем микроблоге в Twitter.
Плей-офф PGL Major Stockholm 2021 года длился с 4 по 7 ноября. Призовой фонд турнира составил 2,2 миллиона долларов.
И я говорю, что я имею мажор с большой организацией в мире и больших людей Я должен играть, спрашивайте все для свого support, this is the best thing that happened to me #navination #PGLMajor #Champs pic. twitter.com/ngSyRSz464— Sasha (@s1mpleO) November 7, 2021
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