Украинская NAVI сенсационно победила в Major-турнире по CS:GO в Стокгольме, заработав $1 млн

Украинская NAVI сенсационно победила в Major-турнире по CS:GO в Стокгольме, заработав $1 млн

Снайпер Александр "s1mple" Костылев стал MVP PGL Major Stockhoml 2021 года по версии HLTV.

Украинская NAVI в воскресенье, 7 ноября, стала чемпионом турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, обыграв в финале команду G2 со счетом 2:0.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Отмечается, что наши киберспортсмены s1mple, B1t с россиянами electronic, Boombl4 и Perfecto стали первой командой в истории CS:GO, которая выиграла мейджор без поражения. За победу они одержали миллион долларов.

Также читайте Лучшим киберспортсменом 2021 года по версии IESF был признан Александр "s1mple" Костылев

Матч прошел в формате best-of-3. Маппул финала: Ancient, Nuke и Mirage. Пик G2 Ancient забрали NAVI со счетом 16:11, а пик NAVI Nuke украинская команда взяла во втором овертайме со счетом 22:19.

За финалом турнира в пике следили рекордные более 2,5 млн зрителей. Заметим, что для NAVI эта победа стала первой в истории: раньше команда трижды проиграла в решающих матчах.

Тем временем снайпер NAVI Александр "s1mple" Костылев стал MVP PGL Major Stockhoml 2021 по версии HLTV, совершив в гранд-финале 72 убийства за 41 смерть.

Также читайте Названы предполагаемые даты премьеры документального фильма об Александре "s1mple" Костылеве

Итоговый рейтинг Костылева составил 1,49. Для киберспортсмена это уже шестая медаль MVP в этом году и семнадцатая за всю карьеру.

"Я сдержал свое слово, я выиграл мейджор с лучшим клубом в мире и с лучшими людьми, с которыми я когда-либо играл. Спасибо за вашу поддержку, это лучшее, что случалось со мной", — указал Александр в своем микроблоге в Twitter.

Плей-офф PGL Major Stockholm 2021 года длился с 4 по 7 ноября. Призовой фонд турнира составил 2,2 миллиона долларов.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку