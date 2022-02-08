Украинская олимпийская чемпионка по биатлону завершила выступления на Играх-2022 в Пекине: названа причина

Украинская олимпийская чемпионка по биатлону завершила выступления на Играх-2022 в Пекине: названа причина

Замена ей уже найдена.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно прекращает участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом в комментарии Champion.com.ua сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому — закружилась голова и она не смогла продолжать гонку.

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина", — отметил Брынзак.

Не так давно Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке на ОИ-2022. Валя успела провести смешанную эстафету на соревнованиях, где "сине-желтые" заняли 13 место.

Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пяткой в карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.

Добавим, что ранее украинская женская команда по биатлону из-за положительных тестов на COVID-19 потеряла капитана Елену Билосюк и Дарью Блашко.

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