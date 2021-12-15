Украинская олимпийская чемпионка презентовала общий проект с "подругой" Путина на российском ТВ (видео)

Серебрянская оказалась в эпиценте скандала.

Российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывшая депутат Госдумы РФ, а также председатель совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" Алина Кабаева приняла участие в шоу "Вечерний Ургант", запись которого вышла на российском "Первом канале" вечером 14 декабря.

Неожиданно компанию Кабаевой, которой приписывают роман с президентом РФ, составила украинская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская.

Вместе с другими российскими гимнастками они представили общий проект – турнир по художественной гимнастике "Небесная грация", который будет проводиться в Москве.

Отметим, что в комментариях российской печати украинка называет Кабаева своей подругой и всячески восхваляет ее.

"Я помню ее как младшую подругу, когда мы готовились в составе сборной Советского Союза. Она всегда была очень доброжелательной и улыбающейся. Это очень привлекало. У нее было очевидное лидерство на первых Олимпийских играх, но произошла случайность — обруч вылетел из рук, это может произойти с каждым. Несмотря на это она продержалась следующий цикл – для художественной гимнастики это очень сложно. И стала олимпийской чемпионкой! Алина не опустила руки, у меня это вызывает огромное уважение. Это для меня показатель настоящего характера", — говорит Серебрянская.

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