Украинская паралегкоатлетка Ботурчук завоевала "серебро" в Токио

На дистанции 400 метров она прибежала второй.

"Серебром" в легкой атлетике начался седьмой день Паралимпиады-2020 в Токио для Украины.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 31 августа.

На дистанции 400 метров второй прибежала Оксана Ботурчук вместе с гайдом Никитой Барабановым. Следует отметить, что это 55-я медаль Паралимпийских игр для украинской сборной.

Паралимпиада в Токио: седьмой день соревнований для Украины начался серебром в легкой атлетике

Как сообщалось, 24 августа - 5 сентября 2021 года в Токио проиходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. В них принимают участие 4400 спортсменов из 168 стран мира. Они соревнуются в 22 видах спорта, в которых разыгрывают 540 комплектов наград.

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