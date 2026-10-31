Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 11-го тура, таблица

"Кривбасс" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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С 30 октября по 2 ноября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начался в пятницу, 30 октября: "Шахтер" победил "Оболонь".

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В субботу, 31 октября, "Верес" сразится с "Черноморцем", а "Левый Берег" встретится с "Буковиной".

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В воскресенье, 1 ноября, "Полесье" сойдется с "Колосом", а ЛНЗ примет "Харьков".

Завершится тур в понедельник, 2 ноября: "Кривбасс" сыграет против "Динамо", "Заря" поборется с "Эпицентром" а "Карпаты" будут принимать "Кудровку".

Расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 30 октября

18:00 "Шахтер" — "Оболонь" — 2:0

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Суббота, 31 октября

13:00 "Верес" — "Черноморец"

13:00 "Левый Берег" — "Буковина"

Воскресенье, 1 ноября

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13:00 "Колос" — "Полесье"

13:00 ЛНЗ — "Харьков"

Понедельник, 2 ноября

13:00 "Кривбасс" — "Динамо"

13:00 "Заря" — "Эпицентр"

18:00 "Карпаты" — "Кудровка"

Таблица УПЛ после 10-го тура

Таблица УПЛ после 10-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

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