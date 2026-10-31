- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 11-го тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 11 тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 30 октября по 2 ноября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начался в пятницу, 30 октября: "Шахтер" победил "Оболонь".
В субботу, 31 октября, "Верес" сразится с "Черноморцем", а "Левый Берег" встретится с "Буковиной".
В воскресенье, 1 ноября, "Полесье" сойдется с "Колосом", а ЛНЗ примет "Харьков".
Завершится тур в понедельник, 2 ноября: "Кривбасс" сыграет против "Динамо", "Заря" поборется с "Эпицентром" а "Карпаты" будут принимать "Кудровку".
Расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ
Пятница, 30 октября
18:00 "Шахтер" — "Оболонь" — 2:0
Суббота, 31 октября
13:00 "Верес" — "Черноморец"
13:00 "Левый Берег" — "Буковина"
Воскресенье, 1 ноября
13:00 "Колос" — "Полесье"
13:00 ЛНЗ — "Харьков"
Понедельник, 2 ноября
13:00 "Кривбасс" — "Динамо"
13:00 "Заря" — "Эпицентр"
18:00 "Карпаты" — "Кудровка"
Таблица УПЛ после 10-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.