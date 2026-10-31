ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 11-го тура, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 11 тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
"Кривбасс" — "Динамо"

"Кривбасс" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

С 30 октября по 2 ноября состоятся матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начался в пятницу, 30 октября: "Шахтер" победил "Оболонь".

В субботу, 31 октября, "Верес" сразится с "Черноморцем", а "Левый Берег" встретится с "Буковиной".

В воскресенье, 1 ноября, "Полесье" сойдется с "Колосом", а ЛНЗ примет "Харьков".

Завершится тур в понедельник, 2 ноября: "Кривбасс" сыграет против "Динамо", "Заря" поборется с "Эпицентром" а "Карпаты" будут принимать "Кудровку".

Расписание и результаты матчей 11-го тура УПЛ

Пятница, 30 октября

18:00 "Шахтер" — "Оболонь" — 2:0

Суббота, 31 октября

13:00 "Верес" — "Черноморец"

13:00 "Левый Берег" — "Буковина"

Воскресенье, 1 ноября

13:00 "Колос" — "Полесье"

13:00 ЛНЗ — "Харьков"

Понедельник, 2 ноября

13:00 "Кривбасс" — "Динамо"

13:00 "Заря" — "Эпицентр"

18:00 "Карпаты" — "Кудровка"

Таблица УПЛ после 10-го тура

Таблица УПЛ после 10-го тура / © УАФ

Таблица УПЛ после 10-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie