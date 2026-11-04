- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 12-го тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 8 ноября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 6 ноября: "Оболонь" примет "Левый Берег", а "Полесье" померяется силами с "Вересом".
В субботу, 7 ноября, "Кудровка" сразится с "Черноморцем", "Эпицентр" сойдется с "Кривбассом", а "Харьков" сыграет с "Карпатами".
В воскресенье, 8 ноября, "Буковина" встретится с "Колосом", "Заря" будет противостоять ЛНЗ, а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять гранды отечественного футбола — "Шахтер" и "Динамо".
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".
Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ
Пятница, 6 ноября
Киев, "Оболонь Арена"
13:00. "Оболонь" — "Левый Берег"
Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
13:00. "Полесье" — "Верес"
Суббота, 7 ноября
Ровно, стадион "Авангард"
13:00. "Кудровка" — "Черноморец"
Каменец-Подольский, стадион имени Тонкочеева
13:00. "Эпицентр" — "Кривбасс"
Киевская область, "Арена Левый Берег"
13:00. "Харьков" — "Карпаты"
Воскресенье, 8 ноября
Каменец-Подольский, стадион имени Тонкочеева
13:00. "Буковина" — "Колос"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
13:00. "Заря" — ЛНЗ
Львов, "Арена Львов"
18:00. "Шахтер" — "Динамо"
Таблица УПЛ после 11-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу назвала состав на решающие матчи Лиги наций.