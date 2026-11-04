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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 12-го тура, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 12-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер" — "Динамо"

"Шахтер" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

С 6 по 8 ноября состоятся матчи 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 6 ноября: "Оболонь" примет "Левый Берег", а "Полесье" померяется силами с "Вересом".

В субботу, 7 ноября, "Кудровка" сразится с "Черноморцем", "Эпицентр" сойдется с "Кривбассом", а "Харьков" сыграет с "Карпатами".

В воскресенье, 8 ноября, "Буковина" встретится с "Колосом", "Заря" будет противостоять ЛНЗ, а в центральном поединке тура будут сильнейшего определять гранды отечественного футбола — "Шахтер" и "Динамо".

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

Расписание и результаты матчей 12-го тура УПЛ

Пятница, 6 ноября

Киев, "Оболонь Арена"

13:00. "Оболонь" — "Левый Берег"

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

13:00. "Полесье" — "Верес"

Суббота, 7 ноября

Ровно, стадион "Авангард"

13:00. "Кудровка" — "Черноморец"

Каменец-Подольский, стадион имени Тонкочеева

13:00. "Эпицентр" — "Кривбасс"

Киевская область, "Арена Левый Берег"

13:00. "Харьков" — "Карпаты"

Воскресенье, 8 ноября

Каменец-Подольский, стадион имени Тонкочеева

13:00. "Буковина" — "Колос"

Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

13:00. "Заря" — ЛНЗ

Львов, "Арена Львов"

18:00. "Шахтер" — "Динамо"

Таблица УПЛ после 11-го тура

Таблица УПЛ после 11-го тура / © УАФ

Таблица УПЛ после 11-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу назвала состав на решающие матчи Лиги наций.

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