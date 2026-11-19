Болельщики "Шахтера" / © ФК Шахтер

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С 20 по 23 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 20 ноября: "Шахтер" встретится с "Левым Берегом".

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В субботу, 21 ноября, "Кривбасс" примет "Кудровку", "Харьков" сразится с "Колосом", а "Карпаты" померяются силами с "Зарей".

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В воскресенье, 22 ноября, "Верес" сыграет с "Буковиной", а "Динамо" примет "Оболонь".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь".

Завершится тур в понедельник, 23 ноября: "Черноморец" сойдется с "Эпицентром", а ЛНС поборется с "Полесьем".

Расписание и результаты матчей 13-го тура УПЛ

Пятница, 20 ноября

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Львов, "Арена Львов"

18:00. "Шахтер" — "Левый Берег"

Суббота, 21 ноября

Кривой Рог, стадион "Горняк"

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13:00. "Кривбасс" — "Кудровка"

Ковалевка, стадион "Колос"

13:00. "Колос" — "Харьков"

Львов, стадион "Украина"

18:00. "Карпаты" — "Заря"

Воскресенье, 22 ноября

Ровно, стадион "Авангард"

13:00. "Верес" — "Буковина"

Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

13:00. "Динамо" — "Оболонь"

Понедельник, 23 ноября

Одесса, стадион "Черноморец"

13:00. "Черноморец" — "Эпицентр"

Черкассы, "Черкассы-Арена"

13:00. ЛНЗ — "Полесье"

Таблица УПЛ после 12-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / © УПЛ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионом УПЛ стал "Шахтер". Второе место занял ЛНЗ, третье — "Полесье", а "Динамо" финишировало четвертым.

Ранее сообщалось, что сборная Украины с рекордом победила Грузию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций.

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