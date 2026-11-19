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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 13-го тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 13-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 20 по 23 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 20 ноября: "Шахтер" встретится с "Левым Берегом".
В субботу, 21 ноября, "Кривбасс" примет "Кудровку", "Харьков" сразится с "Колосом", а "Карпаты" померяются силами с "Зарей".
В воскресенье, 22 ноября, "Верес" сыграет с "Буковиной", а "Динамо" примет "Оболонь".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь".
Завершится тур в понедельник, 23 ноября: "Черноморец" сойдется с "Эпицентром", а ЛНС поборется с "Полесьем".
Расписание и результаты матчей 13-го тура УПЛ
Пятница, 20 ноября
Львов, "Арена Львов"
18:00. "Шахтер" — "Левый Берег"
Суббота, 21 ноября
Кривой Рог, стадион "Горняк"
13:00. "Кривбасс" — "Кудровка"
Ковалевка, стадион "Колос"
13:00. "Колос" — "Харьков"
Львов, стадион "Украина"
18:00. "Карпаты" — "Заря"
Воскресенье, 22 ноября
Ровно, стадион "Авангард"
13:00. "Верес" — "Буковина"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
13:00. "Динамо" — "Оболонь"
Понедельник, 23 ноября
Одесса, стадион "Черноморец"
13:00. "Черноморец" — "Эпицентр"
Черкассы, "Черкассы-Арена"
13:00. ЛНЗ — "Полесье"
Таблица УПЛ после 12-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Отметим, что в прошлом сезоне чемпионом УПЛ стал "Шахтер". Второе место занял ЛНЗ, третье — "Полесье", а "Динамо" финишировало четвертым.
Ранее сообщалось, что сборная Украины с рекордом победила Грузию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций.