"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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С 27 по 30 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 27 ноября: "Левый Берег" сыграет с "Колосом".

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В субботу, 28 ноября, "Оболонь" встретится с "Зарей", а "Динамо" примет "Черноморец".

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На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Черноморец".

В воскресенье, 29 ноября, "Эпицентр" будет противостоять ЛНЗ, "Кривбасс" сразится с "Вересом", а "Полесье" приедет в гости к "Карпатам".

Завершится тур в понедельник, 30 ноября: "Харьков" сойдется с "Кудровкой", а "Шахтер" померяется силами с "Буковиной".

Расписание и результаты матчей 14-го тура УПЛ

Пятница, 27 ноября

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Киевская область, "Арена Левый Берег"

13:00. "Левый Берег" — "Колос"

Суббота, 28 ноября

Ковалевка, стадион "Колос"

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13:00. "Оболонь" — "Заря"

Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

13:00. "Динамо" — "Черноморец"

Воскресенье, 29 ноября

Каменец-Подольский, стадион имени Тонкочеева

13:00. "Эпицентр" — ЛНЗ

Кривой Рог, стадион "Горняк"

13:00. "Кривбасс" — "Верес"

Львов, стадион "Украина"

18:00. "Карпаты" — "Полесье"

Понедельник, 30 ноября

Ровно, стадион "Авангард"

13:00. "Кудровка" — "Харьков"

Львов, "Арена Львов"

18:00. "Шахтер" — "Буковина"

Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / © УПЛ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Отметим, что в прошлом сезоне чемпионом УПЛ стал "Шахтер". Второе место занял ЛНЗ, третье — "Полесье", а "Динамо" финишировало четвертым.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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