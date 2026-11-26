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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей 14-го тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 14-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 по 30 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 27 ноября: "Левый Берег" сыграет с "Колосом".
В субботу, 28 ноября, "Оболонь" встретится с "Зарей", а "Динамо" примет "Черноморец".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Черноморец".
В воскресенье, 29 ноября, "Эпицентр" будет противостоять ЛНЗ, "Кривбасс" сразится с "Вересом", а "Полесье" приедет в гости к "Карпатам".
Завершится тур в понедельник, 30 ноября: "Харьков" сойдется с "Кудровкой", а "Шахтер" померяется силами с "Буковиной".
Расписание и результаты матчей 14-го тура УПЛ
Пятница, 27 ноября
Киевская область, "Арена Левый Берег"
13:00. "Левый Берег" — "Колос"
Суббота, 28 ноября
Ковалевка, стадион "Колос"
13:00. "Оболонь" — "Заря"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
13:00. "Динамо" — "Черноморец"
Воскресенье, 29 ноября
Каменец-Подольский, стадион имени Тонкочеева
13:00. "Эпицентр" — ЛНЗ
Кривой Рог, стадион "Горняк"
13:00. "Кривбасс" — "Верес"
Львов, стадион "Украина"
18:00. "Карпаты" — "Полесье"
Понедельник, 30 ноября
Ровно, стадион "Авангард"
13:00. "Кудровка" — "Харьков"
Львов, "Арена Львов"
18:00. "Шахтер" — "Буковина"
Таблица УПЛ после 13-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Отметим, что в прошлом сезоне чемпионом УПЛ стал "Шахтер". Второе место занял ЛНЗ, третье — "Полесье", а "Динамо" финишировало четвертым.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.