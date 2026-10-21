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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
1 мин

Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей десятого тура, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 10-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Болельщики "Шахтера"

Болельщики "Шахтера" / © ФК Шахтер

С 23 по 25 октября состоятся матчи десятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 23 октября: "Полесье" примет "Оболонь", "Верес" встретится с "Колосом", а "Динамо" сразится с "Кудровкой".

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Кудровка".

В субботу, 24 октября, ЛНЗ приедет в гости к "Левому Берегу", "Эпицентр" будет принимать "Харьков", а "Шахтер" поборется с "Зарей".

Завершится тур в воскресенье, 25 октября: Буковина померяется силами с Кривбассом, а Черноморец сойдется с Карпатами.

Расписание и результаты матчей 10-го тура УПЛ

Пятница, 23 октября

13:00 "Полесье" — "Оболонь"

13:00 "Верес" — "Колос"

13:00 "Динамо" — "Кудровка"

Суббота, 24 октября

13:00 "Левый Берег" — ЛНЗ

13:00 "Эпицентр" — "Харьков"

18:00 "Шахтер" — "Заря"

Воскресенье, 25 октября

13:00 "Буковина" — "Кривбасс"

13:00 "Черноморец" — "Карпаты"

Таблица УПЛ после 9-го тура

Таблица УПЛ после 9-го тура / © УАФ

Таблица УПЛ после 9-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что определены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины.

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