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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей девятого тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 9-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 16 по 19 октября состоятся матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 16 октября: "Оболонь" померяется силами с "Вересом".
В субботу, 17 октября, "Заря" сразится с "Черноморцем", "Кудровка" встретится с "Буковиной", а "Шахтер" поборется с "Колосом".
В воскресенье, 18 октября, "Полесье" примет "Динамо", "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ, а "Карпаты" сойдутся с "Эпицентром".
Завершится тур в понедельник, 19 октября, когда "Харьков" сыграет с "Левым Берегом".
Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ
Пятница, 16 октября
13:00 "Оболонь" — "Верес"
Суббота, 17 октября
13:00 "Заря" — "Черноморец"
15:30 "Кудровка" — "Буковина"
18:00 "Шахтер" — "Колос"
Воскресенье, 18 октября
13:00 "Полесье" — "Динамо"
13:00 "Кривбасс" — ЛНЗ
18:00 "Карпаты" — "Эпицентр"
Понедельник, 19 октября
13:00 "Харьков" — "Левый Берег"
Таблица УПЛ после 8-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Турции.