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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
1 мин

Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей девятого тура, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 9-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Полесье"

"Динамо" — "Полесье" / © ФК Динамо Киев

С 16 по 19 октября состоятся матчи девятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 16 октября: "Оболонь" померяется силами с "Вересом".

В субботу, 17 октября, "Заря" сразится с "Черноморцем", "Кудровка" встретится с "Буковиной", а "Шахтер" поборется с "Колосом".

В воскресенье, 18 октября, "Полесье" примет "Динамо", "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ, а "Карпаты" сойдутся с "Эпицентром".

Завершится тур в понедельник, 19 октября, когда "Харьков" сыграет с "Левым Берегом".

Расписание и результаты матчей 9-го тура УПЛ

Пятница, 16 октября

13:00 "Оболонь" — "Верес"

Суббота, 17 октября

13:00 "Заря" — "Черноморец"

15:30 "Кудровка" — "Буковина"

18:00 "Шахтер" — "Колос"

Воскресенье, 18 октября

13:00 "Полесье" — "Динамо"

13:00 "Кривбасс" — ЛНЗ

18:00 "Карпаты" — "Эпицентр"

Понедельник, 19 октября

13:00 "Харьков" — "Левый Берег"

Таблица УПЛ после 8-го тура

Таблица УПЛ после 8-го тура / © УАФ

Таблица УПЛ после 8-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал слухи о предложении возглавить сборную Турции.

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