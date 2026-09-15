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Дата публикации
Категория
Проспорт
Время на прочтение
1 мин

Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей седьмого тура, таблица

Смотрите календарь и результаты всех поединков 7-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

С 18 по 20 сентября состоятся матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 18 сентября: "Черноморец" примет "Оболонь", а "Полесье" встретится с "Кривбассом".

В субботу, 19 сентября, "Харьков" сразится с "Буковиной", "Динамо" померяется силами с "Зарей", а "Эпицентр" сойдется с "Левым Берегом".

Завершится тур в воскресенье, 20 сентября: "Кудровка" поборется с "Колосом", "Карпаты" будут принимать "Верес", а "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ.

Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ

Пятница, 18 сентября

13:00 "Черноморец" — "Оболонь"

15:30 "Полесье" — "Кривбасс"

Суббота, 19 сентября

13:00 "Харьков" — "Буковина"

15:30 "Заря" — "Динамо"

18:00 "Эпицентр" — "Левый Берег"

Воскресенье, 20 сентября

13:00 "Кудровка" — "Колос"

15:30 "Карпаты" — "Верес"

18:00 "Шахтер" — ЛНЗ

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура

Таблица УПЛ после 6-го тура

Отметим, что после этого тура УПЛ отправится на международную паузу, в ходе которой сборная Украины проведет четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ.

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