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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей седьмого тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 7-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 18 по 20 сентября состоятся матчи седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 18 сентября: "Черноморец" примет "Оболонь", а "Полесье" встретится с "Кривбассом".
В субботу, 19 сентября, "Харьков" сразится с "Буковиной", "Динамо" померяется силами с "Зарей", а "Эпицентр" сойдется с "Левым Берегом".
Завершится тур в воскресенье, 20 сентября: "Кудровка" поборется с "Колосом", "Карпаты" будут принимать "Верес", а "Шахтер" будет противостоять ЛНЗ.
Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
Пятница, 18 сентября
13:00 "Черноморец" — "Оболонь"
15:30 "Полесье" — "Кривбасс"
Суббота, 19 сентября
13:00 "Харьков" — "Буковина"
15:30 "Заря" — "Динамо"
18:00 "Эпицентр" — "Левый Берег"
Воскресенье, 20 сентября
13:00 "Кудровка" — "Колос"
15:30 "Карпаты" — "Верес"
18:00 "Шахтер" — ЛНЗ
Таблица УПЛ после 6-го тура
Отметим, что после этого тура УПЛ отправится на международную паузу, в ходе которой сборная Украины проведет четыре матча Лиги наций: два — против Венгрии (25 сентября и 5 октября), по одному — против Грузии (28 сентября) и Северной Ирландии (2 октября).
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ.