Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей шестого тура, таблица

"Полесье" / © ФК Полесье

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С 11 по 14 сентября состоятся матчи шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 11 сентября: "Колос" посоревнуется с "Карпатами".

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В субботу, 12 сентября, "Кривбасс" примет "Харьков", ЛНЗ будет противостоять "Оболони", а "Верес" померяется силами с "Кудровкой".

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В воскресенье, 13 сентября, "Полесье" встретится с "Левым Берегом", а "Буковина" сразится с "Зарей".

Завершится тур в понедельник, 14 сентября: "Динамо" будет принимать "Эпицентр", а "Шахтер" сыграет с "Черноморцем".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр".

Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ

Пятница, 11 сентября

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13:00 "Колос" — "Карпаты"

Суббота, 12 сентября

13:00 "Кривбасс" — "Харьков"

13:00 ЛНЗ — "Оболонь"

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18:00 "Верес" — "Кудровка"

Воскресенье, 13 сентября

15:30 "Полесье" — "Левый Берег"

18:00 "Буковина" — "Заря"

Понедельник, 14 сентября

15:30 "Динамо" — "Эпицентр"

18:00 "Шахтер" — "Черноморец"

Таблица УПЛ после 5-го тура

Таблица УПЛ после 5-го тура / © УАФ

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами" в УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Динамо" не смогло обыграть ЛНЗ в матче УПЛ.

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