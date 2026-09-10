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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей шестого тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков шестого тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 11 по 14 сентября состоятся матчи шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 11 сентября: "Колос" посоревнуется с "Карпатами".
В субботу, 12 сентября, "Кривбасс" примет "Харьков", ЛНЗ будет противостоять "Оболони", а "Верес" померяется силами с "Кудровкой".
В воскресенье, 13 сентября, "Полесье" встретится с "Левым Берегом", а "Буковина" сразится с "Зарей".
Завершится тур в понедельник, 14 сентября: "Динамо" будет принимать "Эпицентр", а "Шахтер" сыграет с "Черноморцем".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр".
Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ
Пятница, 11 сентября
13:00 "Колос" — "Карпаты"
Суббота, 12 сентября
13:00 "Кривбасс" — "Харьков"
13:00 ЛНЗ — "Оболонь"
18:00 "Верес" — "Кудровка"
Воскресенье, 13 сентября
15:30 "Полесье" — "Левый Берег"
18:00 "Буковина" — "Заря"
Понедельник, 14 сентября
15:30 "Динамо" — "Эпицентр"
18:00 "Шахтер" — "Черноморец"
Таблица УПЛ после 5-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами" в УПЛ.
Также мы рассказывали, что "Динамо" не смогло обыграть ЛНЗ в матче УПЛ.