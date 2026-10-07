Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей восьмого тура, таблица

Болельщики "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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С 9 по 12 октября состоятся матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Он начнется в пятницу, 9 октября: "Шахтер" приедет в гости к "Вересу".

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В субботу, 10 октября, "Оболонь" примет "Кривбасс", "Колос" встретится с "Эпицентром", а "Черноморец" сразится с "Харьковом".

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В воскресенье, 11 октября, ЛНЗ поборется с "Кудровкой", "Динамо" будет принимать "Карпаты", а "Полесье" померяется силами с "Буковиной".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты".

Завершится тур в понедельник, 12 октября, когда "Левый Берег" сойдется с "Зарей".

Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ

Пятница, 9 октября

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15:30 "Верес" — "Шахтер"

Суббота, 10 октября

13:00 "Оболонь" — "Кривбасс"

13:00 "Колос" — "Эпицентр"

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13:00 "Черноморец" — "Харьков"

Воскресенье, 11 октября

13:00 ЛНЗ — "Кудровка"

13:00 "Динамо" — "Карпаты"

18:00 "Буковина" — "Полесье"

Понедельник, 12 октября

13:00 "Левый Берег" — "Заря"

Таблица УПЛ после 7-го тура

Таблица УПЛ после 7-го тура / © upl.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в Лиге наций.

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