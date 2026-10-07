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Украинская Премьер-лига: расписание и результаты матчей восьмого тура, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 8-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 9 по 12 октября состоятся матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.
Он начнется в пятницу, 9 октября: "Шахтер" приедет в гости к "Вересу".
В субботу, 10 октября, "Оболонь" примет "Кривбасс", "Колос" встретится с "Эпицентром", а "Черноморец" сразится с "Харьковом".
В воскресенье, 11 октября, ЛНЗ поборется с "Кудровкой", "Динамо" будет принимать "Карпаты", а "Полесье" померяется силами с "Буковиной".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты".
Завершится тур в понедельник, 12 октября, когда "Левый Берег" сойдется с "Зарей".
Расписание и результаты матчей 8-го тура УПЛ
Пятница, 9 октября
15:30 "Верес" — "Шахтер"
Суббота, 10 октября
13:00 "Оболонь" — "Кривбасс"
13:00 "Колос" — "Эпицентр"
13:00 "Черноморец" — "Харьков"
Воскресенье, 11 октября
13:00 ЛНЗ — "Кудровка"
13:00 "Динамо" — "Карпаты"
18:00 "Буковина" — "Полесье"
Понедельник, 12 октября
13:00 "Левый Берег" — "Заря"
Таблица УПЛ после 7-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в Лиге наций.